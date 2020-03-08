РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. Руководители УМВД по Подольску поздравили родственниц полицейских, погибших при исполнении служебного долга, с Международным женским днем, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В УМВД России по Подольску руководство подразделения совместно с представителями общественного совета при УМВД Вячеславом Поповым и Геннадием Монетовым, а также председателем совета ветеранов Маргаритой Виноградовой поздравили с Международным женским днем и поблагодарили жен и матерей погибших сотрудников за их мужество и терпение, пожелали здоровья, весеннего настроения и подарили красочные тюльпаны, а также ценные сувениры»,- говорится в сообщении.

Также сотрудники полиции посетили и поздравили по месту жительства 15 семей, которые не смогли приехать на встречу по состоянию здоровья, подарив им цветы и памятные подарки.

Международный женский день стал официальным праздником в нашей стране в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах.