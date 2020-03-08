РИАМО - 8 мар. Праздничный концерт оркестра Росгвардии прошел на «нулевом километре» возле Красной площади в столице в честь 8 Марта, также женщинам дарили цветы, сообщается на сайте Росгвардии.

«Площадка была выбрана не случайно: все в этой жизни начинается с наших прекрасных женщин. Оркестр Росгвардии подарил москвичкам и гостьям столицы прекрасный подарок - яркое музыкальное поздравление из любимых весенних мелодий, попурри на тему столицы и лирической песни», - говорится в сообщении.

Концерт у стен Кремля собрал множество зрителей, которые танцевали, создавали сторис и хором подпевали. В кругу танцующих были женщины самых разных возрастов и национальностей - испанки, японки, француженки, бразильянки.

После зажигательного концерта музыканты вручили всем собравшимся женщинам букеты. Дамы сфотографировались с росгвардейцами и поблагодарили их за неожиданный подарок.