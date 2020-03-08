РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 мар. Глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова пожелала дамам красивых букетов и лучших рисунков от детей в Международный женский день.

«8 марта – день про простые, но важные для нас, женщин, истины. Про завтрак, приготовленный мужскими руками, красивые букеты в вазах, про лучший рисунок или поделку от ребенка или внука, про заботу, повышенное внимание, веер комплиментов, высокую дозировку добрых слов и бесконечного тепла. Про все то, о чем мы забываем в суете будничности», - написала на Instagram-странице Иванова.

Она отметила, что пусть женщину обнимает тот, кто нужен и когда это важно.

«Пусть вас ценят и берегут, воспринимают ваши капризы мужчины, все получается на работе и в материнстве. Будет меньше поводов ругаться и сердиться на близких, а если слезы случаются, только от радости. Пусть эмоции и противоречия не мешают жить, находится время для отдыха и для себя. Мужчины чаще говорят комплименты, все платья идеально сидят, оправдываются все ваши добрые ожидания, а возможности опережают потребности», - добавила она.

Международный женский день стал официальным праздником в нашей стране в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах.