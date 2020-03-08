РИАМО - 8 мар. На территории России за прошедшие сутки вывили еще три случая заражения новым типом коронавирусной инфекции, три пациента находятся в Московской, Белгородской и Калининградской областях, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», - говорится в сообщении.

Для предотвращения распространения вируса был определен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие на территории страны. Медики начали работу по помещению контактировавших под наблюдение, также будет проведено их лабораторное обследование.

На территории России всего выявлено 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан Китая, 14 - у россиян, приехавших из Италии, один - у итальянца.

Для профилактики заражения гражданам советуют чаще мыть руки водой с мылом, протирать руки дезинфицирующим средством, особенно в людных местах, аэропортах и общественном транспорте.

Также людям не рекомендуют касаться рта, носа или глаз немытыми руками. Следует чистить поверхности и устройства, к которым человек часто прикасается (клавиатура, панель оргтехники, экран смартфона, пульт, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ следует остаться дома и вызвать врача.

Также россиянам посоветовали воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Новый тип коронавирусной инфекции, который назвали Covid-2019, начал распространяться из Китая в конце прошлого года. На сегодняшний день в мире выявлено свыше 106 тысяч случаев заражения Covid-2019.