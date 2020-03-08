РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 мар. В Общественной палате подмосковной Балашихи 14 марта состоится первое занятие третьего курса женского клуба «Гармония», сообщила председатель общественной палаты городского округа Елена Жарова.

Клуб «Гармония» работает при Общественной палате города в рамках национального проекта «Демография». Его посещают женщины от 20 до 50 лет. Там их учат вести здоровый образ жизни.

«Девушки у нас активно включаются в общественную жизнь города. Мы совместными усилиями решаем те или иные вопросы. В рамках перевыборов в Общественную палату многие девушки уже прошли собеседование. Третий набор в клубе у нас стартует с 14 марта», - сказала Жарова.

Она добавила, что курс рассчитан на пять недель. Участницы проходят бесплатное обследование в Центре здоровья Балашихинской областной больницы, посещают кулинарные мастер-классы, занимаются спортом. Также там проходят встречи с психологом и косметологом.

В преддверии 8 Марта состоялась встреча выпускниц клуба «Гармония», на которой глава Балашихи Сергей Юров поздравил дам с Международным женским днем, рассказал о планах по развитию городского округа, строительству новых социальных объектов и вручил тюльпаны.