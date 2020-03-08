РИАМО - 8 мар. На территории Подмосковья и Москвы с вечера 8 марта до утра 9 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за тумана будет действовать с 21:00 воскресенья до 11:00 понедельника в столице и Московской области.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей.

В ночь на 9 марта в Московском регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами ночью и утром ожидается туман. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура будет в пределах плюс 1-3 градусов ночью и плюс 8-10 градусов днем.