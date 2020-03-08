РИАМО - 8 мар. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуирует пострадавшего в ДТП водителя такси, дорожная авария произошла на улице Воронежской в столице, сообщается в Instagram-аккаунте МАЦ.

«Днем дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел по вызову на улицу Воронежскую, 58. По предварительным данным, произошло ДТП с участием такси», - говорится в сообщении.

С помощью вертолета с места ДТП эвакуируют водителя такси в специализированное лечебное учреждение столицы.

Пострадавшего до клиники сопровождает авиамедицинская бригада. Медики поддерживают и контролируют состояние мужчины.