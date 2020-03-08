РИАМО - 8 мар. Лекции и мастер-классы в рамках проекта «Субботы московского школьника» состоятся 14 марта, юные горожане познакомятся с экономическими терминами, современной литературой и разведением сурков, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Московский городской университет управления правительства Москвы приглашает учащихся пройти туристический квест.

«Во время интерактивного квеста школьники пройдут по увлекательному туристическому маршруту, посетят музеи и достопримечательности городов России, познакомятся с тенденциями развития отечественного туризма», - отмечается в материале.

Старшеклассники смогут собрать электрическую лампочку в Московском энергетическом институте. Также лекторы расскажут о бесперебойной подаче электроэнергии и современных технологиях в энергохозяйстве.

Московский государственный строительный университет познакомит ребят с удивительными свойствами односторонней поверхности — ленты Мебиуса. Узнать о разведении и содержании сурков можно будет на занятии в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина.

Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского приглашает посетить заседание английского клуба. Здесь помогут расширить словарный запас, подтянуть знание грамматики и правописания, актуализировать навыки разговорного английского.

В Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма проведут экономическую викторину, а в Российской академии образования расскажут о немецком психологе-экспериментаторе Германе Эббингаузе и его методе запоминания информации.

Получить представление о современной отечественной литературе можно будет в Российском государственном гуманитарном университете. МГУ имени М.В. Ломоносова предлагает школьникам подискутировать об искусственном интеллекте и возможностях мозга человека.