РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 мар. Сотрудники МЧС подмосковной Балашихи поздравили жительниц городского округа с Международным женским днем и вручили им букеты тюльпанов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Сегодня пожарные и инспекторы отдела надзорной деятельности вышли на улицы Балашихи, чтобы поздравить жительниц округа с праздником. Сотрудники спасательного ведомства дарили женщинам букеты тюльпанов, улыбки и хорошее настроение», - говорится в сообщении.

Подобные акции в честь весеннего праздника проходят во всех регионах страны. Женщин поздравляют сотрудники полиции, ГИБДД, представители федеральных органов исполнительной власти.

Международный женский день стал официальным праздником в нашей стране в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах.