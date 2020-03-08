РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл питерскому СКА со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч в рамках чемпионата КХЛ проходил в Ледовом дворце «Витязь» Подольска 7 марта. На льду сражались хоккейные клубы «Витязь» и СКА. Всего игру в этот день посмотрели около 5,5 тысяч зрителей.

«Подмосковные «Витязи» приятно удивили своих почитателей – на равных сражались со СКА практически шесть периодов. Именно столько сыграли соперники в этом четвертом матче серии. Матче-триллере, который наверняка войдет в историю. Итог игры: 2:3 в пользу ХК СКА», - говорится в сообщении.

Как пояснил главный тренер «Витязя» Михаил Кравец, подольские спортсмены показали хорошую игру.

«Жаль, что мы так не играли в третьем матче. Но ребята показали, что у команды есть характер, что есть игроки, которые работают, бьются и выкладываются, что есть вратарь, который выручает. Конечно, можно было избежать второго пропущенного гола, потому что инициатива во многих моментах была у нас. Были шансы и в овертайме, например, выход на вратаря (Артюхина). К сожалению, мы не выстояли в меньшинстве, - отметил Кравец.