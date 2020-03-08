РИАМО - 8 мар. Меньше суток потребовалось столичным полицейским, чтобы задержать участника дорожного конфликта в Зеленограде, который ранил оппонента в живот, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

По его словам, вечером 6 марта очевидцы сообщили в полицию о драке на проезжей части под пешеходным мостом через Московский проспект в 6-м микрорайоне Зеленограда. Прибывшие на место полицейские обнаружили в автомобиле Opel Zafira мужчину с проникающим колото-резаным ранением живота. Пострадавшего отвезли в больницу.

«Седьмого марта в 13:00 по адресу: Зеленоград, корпус 1524, был задержан молодой человек 1998 года рождения. Он изобличен в том, что 6 марта на проезжей части напротив корпуса 602 умышленно ранил свою жертву неустановленным предметом и скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.