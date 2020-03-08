РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. Стенокактус, который должен был зацвести в феврале, распустился в одной из теплиц подмосковного Подольска в начале марта из-за отсутствия солнца зимой, сообщил выпускник биологического факультета МГУ Дмитрий Демин.

«Обычно стенокактусы (по-старому - эхинофоссулокактусы) цветут у нас в феврале - в морозные солнечные дни. Но в этом году зимой солнца почти не было, поэтому цветение сместилось на пару недель в начало марта. С каждым днем цветущих растений становится все больше, а их цветки все крупнее и ярче», - написал Демин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Теплица, в которой Демин выращивает редкие растения, находится на крыше завода специального пожарно-технического оборудования ОАО «ПТС» в селе Сынково Подольска. Ранее там зацвел не в свой сезон и редкий ариокарпус.

«Сынковская объединенная кактусная коллекция» сложилась в сентябре 2013 года на базе трех собраний кактусов – ботаника Демина, хозяина ОАО «ПТС» Сергея Барбулева и Виталия Кулакова из Волгограда. В настоящее время коллекция развивается как единое целое и насчитывает около 10 тысяч экземпляров.