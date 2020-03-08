РИАМО - 8 мар. Неизвестный порезал двух человек в ходе ссоры в столичном кафе, пострадавших доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

По его словам, ночью 7 марта в полицию поступило сообщение о ножевом ранении. Инцидент произошел в деревне Саларьево новой Москвы на 1-й Новой улице.

«В помещении кафе по указанному адресу обнаружены двое граждан, которые нарядами скорой помощи доставлены в медицинские учреждения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у пострадавших зафиксировали проникающие колото-резаные ранения живота. Также оперативники установили, что телесные повреждения нанесены неизвестным в ходе конфликта. После поножовщины в кафе злоумышленник скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.