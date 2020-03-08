РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мар. Спортсмены из подмосковных Люберец завоевали 12 золотых медалей по восточному боевому единоборству дисциплины сито-рю, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт МО».

7 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе городского округа Щелково прошел чемпионат на призы СОО «Федерация каратэ ЩМР» по восточному боевому единоборству дисциплины сито-рю.

«Команда каратистов СК «Будо-Искра» и центра патриотического воспитания и спорта «Искра» горокруга Люберцы, в количестве 22 спортсменов, завоевала 12 золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали», - говорится в сообщении.

РОО «РосМолСпорт МО», СК «Будо-Искра» и центр патриотического воспитания и спорта «Искра» поздравляют ребят с достойным выступлением.