РИАМО – 8 мар. С воскресенья в России начал действовать новый формат полиса ОСАГО, сообщает Газета.ru.

Об изменениях формата полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств сообщается на сайте ЦБ.

«В соответствии с новыми правилами, владельцы автомобилей могут внести информацию о договоре добровольного автострахования каско на обратную сторону полиса ОСАГО. Такой полис будет доступен как в бумажном, так и в электронном виде», - отмечается в материале.

При этом важно, чтобы сроки ОСАГО и каско совпадали. Когда прекратится действие обязательного страхования, тогда же перестанет действовать и автокаско. От последнего можно отказаться, не прекращая действия полиса ОСАГО.

Нововведения сделают заключение договора каско удобнее для автовладельцев и страховщиков.