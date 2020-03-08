РИАМО - 8 мар. Свыше 200 тысяч пассажирок уже прошли бесплатно на станции столичного метро и Московского центрального кольца в рамках акции, приуроченной к Международному женскому дню, сообщается в официальном Instagram-аккаунте «Московский транспорт».

«На протяжении всего дня проезд в метро и МЦК для всех женщин бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться подарком, необходимо пройти через один из открытых турникетов. Такой проход организован на каждой из станций мосметро», - отмечается в материале.

Пассажирок попросили не прикладывать карты к турникету, а сразу проходить через открытые створки турникета, отмеченного специальным стикером.

Ранее власти Подмосковья и Москвы решили ввести в праздничный день бесплатный проезд для женщин в общественном транспорте. Акция распространяется на наземный транспорт, метро, МЦК, МЦД, пригородные электрички, кроме поездов «Аэроэкспресс». Тем не менее, в воскресенье пассажирки могут бесплатно проехать на экспресс-автобусе от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево.