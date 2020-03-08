РИАМО - 8 мар. Из-за теплой погоды в воскресенье не работают катки в парке «Красная Пресня» и в саду «Эрмитаж» в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Катки в саду имени Баумана и в парке Горького работают в обычном режиме. Причем на катке в саду имени Баумана женщины могут покататься бесплатно. На катке в парке Горького весь день будет работать художник, который нарисует скетч-портреты представительниц прекрасного пола», - говорится в сообщении.

Уже утром в воскресенье в Московском регионе был обновлен рекорд тепла для 8 марта, установленный 70 лет назад. В течение дня в регионе ожидается до плюс 10 градусов.

В честь Международного женского дня для москвичек приготовили подарки. Так, в павильоне Московских центральных диаметров женщинам предлагают цветочный чай и дарят мимозы. На стойках «Живое общение» в метро пассажирки могут получить букеты цветов и патчи для глаз. В городских парках дамам в честь праздника раздадут более 10 тысяч тюльпанов.

Кроме того, в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице гостям дарят траснпортные карты «Тройка» с поздравлениями от дизайнера одежды Кирилла Караваева.