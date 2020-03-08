РИАМО - 8 мар. В Международный женский день все пассажирки смогут бесплатно проехать на экспресс-автобусе от станции столичного метро «Ховрино» до международного аэропорта Шереметьево, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

«Компания поздравляет женщин и дарит им бесплатный проезд в экспресс-автобусах», - отмечается в материале.

Перед праздником в терминалах «Аэроэкспресса» женщинам подарили около 3 тысяч тюльпанов.

Поезда «Аэроэкспресс» курсируют между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла — Внуково, Домодедово и Шереметьево. В 2019 году был запущен автобусный экспресс-маршрут от станции метро «Ховрино» до Северного терминального комплекса аэропорта Шереметьево.

Кроме того, в воскресенье в честь Международного женского дня жительницы Москвы и Подмосковья могут бесплатно воспользоваться общественным транспортом. Акция распространяется на наземный транспорт, московское метро, МЦК, МЦД. Проехать без оплаты можно и в пригородных электричках, кроме поездов «Аэроэкспресс».