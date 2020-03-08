РИАМО - 8 мар. Столичная скорая медицинская помощь полностью подготовилась к работе в ситуации с коронавирусом, машины проходят обработку после перевозки каждого пациента, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«После транспортировки каждого пациента вне зависимости от наличия у него признаков инфекционного заболевания проводится дезинфекция салона автомобиля и воздуха с использованием бактерицидных облучателей. При транспортировке больных в инфекционный стационар санитарный автомобиль проходит дополнительно полную санитарную обработку на территории инфекционных больниц», - говорится в сообщении.

В системе скорой медпомощи работают специализированные инфекционные бригады с высококвалифицированными врачами. Станция скорой помощи также располагает биобоксами для транспортировки пациентов с особо опасными инфекциями.

У медиков столичной скорой помощи достаточно средств индивидуальной защиты: масок-респираторов, одноразовых перчаток и очков, комбинезонов различных модификаций.

Кроме того, в Москве достаточно коек для госпитализации всех пациентов с подозрением на коронавирус в инфекционных больницах №1 и №2, а также в новой больнице в Коммунарке. Последняя обладает необходимыми мощностями и специалистами.

Во всех аэропортах Московского региона работают мобильные бригады врачей. Они контролируют состояние пассажиров, вернувшихся из эпидемиологически неблагополучных стран (Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Германия, Франция). Дежурство врачей в аэропортах никак не влияет на качество оказания медпомощи в городских больницах.

Новый тип коронавирусной инфекции начал распространяться из Китая в конце прошлого года. На сегодняшний день в мире выявлено свыше 106 тысяч случаев заражения Covid-2019.