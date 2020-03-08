РИАМО - 8 мар. Тело местной жительницы нашли в Детском проезде в Ивантеевке, подозреваемого в совершении преступления задержали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские за совершенное преступление задержали ранее судимого мужчину 1981 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».