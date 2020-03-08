РИАМО - 8 мар. С 10 марта дети, прибывшие в Москву из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, перейдут на дистанционное обучение, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Такая возможность будет предоставлена всем московским школьникам. Вернуться к привычному формату занятий можно будет по истечении 14 дней со дня возвращения в Россию», - отмечается в сообщении.

Москвичам напомнили, что о своем возвращении в Россию из стран с неблагополучной эпидситуацией необходимо сообщить на горячую линию: 8-495-870-45-09.

В Депздраве добавили, что в столичных школах и детсадах у детей ежедневно измеряют температуру. Если у ребенка повышена температура, его отправляют домой с родителями. До тех пор ребенок находится в изоляции.

Кроме того, в учебных учреждениях отменили выездные и массовые мероприятия. В помещениях проводится регулярное проветривание.

Новый тип коронавирусной инфекции начал распространяться из Китая в конце прошлого года. На сегодняшний день в мире выявлено свыше 106 тысяч случаев заражения Covid-2019.