РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. Юнармейцы школы №18 имени Подольских курсантов городского округа Подольск поздравили женщин на улице с 8 Марта, сообщается в группе «Юнармия | городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье утром юнармейцы отряда «Память» школы №18 приняли участие в областной акции «Женщины Подмосковья».

«Юнармейский десант поздравил девушек и женщин на бульваре Льва Толстого»,- говорится в сообщении.

Международный женский день стал официальным праздником в России в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах.