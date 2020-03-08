РИАМО - 8 мар. В Госдуму РФ внесли проект закона, по которому в стране могут ужесточить требования для возбуждения уголовных дел о сбыте наркотиков, сообщает Газета.ru.

«В проекте предлагается внести изменения в статью Уголовно-процессуального кодекса России «Возбуждение уголовного дела публичного обвинения». В соответствии с предложенными дополнениями, дела за сбыт наркотиков можно будет возбуждать лишь при наличии информации о виде, массе и наименовании вещества», - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно предложенным поправкам в УПК, правоохранителям потребуются достаточные доказательства факта сбыта наркотиков другим лицам.

В пояснительной записке к документу отмечено, что принятие этого проекта закона повысит требовательность к правоохранительным органам и позволит снизить коррупционные риски.



