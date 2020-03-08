РИАМО - 8 мар. В дачном доме на территории СНТ «Орион» в городском округе Щелково произошел пожар, пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 05:02 поступила информация о пожаре в дачном доме по адресу: городской округ Щелково, деревня Каблуково, СНТ «Орион», дом 37.

«Есть пострадавший. В 10:18 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 16 человек», - говорится в сообщении.