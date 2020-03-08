РИАМО - 8 мар. Связисты гвардейской танковой армии Западного военного округа сразились за звание лучшего экипажа объединения в рамках второго этапа международного конкурса «АрМИ-2020» «Уверенный прием», соревнования прошли в Подмосковье, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Военнослужащие выполнили практические действия на специальных мобильных радиостанциях Р-166 и цифровых радиорелейных станциях Р-431 АМ», - говорится в сообщении.

Связисты-конкурсанты в полевых условиях на скорость отработали прокладку проводных линий, развернули защищенные каналы связи, приняли и передали по защищенному каналу большие объемы данных в автоматическом режиме.

В конкурсе «Уверенный прием» приняли участие свыше 250 военнослужащих и более 60 единиц вооружения и военной техники. Лучший экипаж примет участие в окружном этапе конкурса, где сможет продемонстрировать свой профессионализм.