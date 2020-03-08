РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. Полицейские подмосковного Подольска подарили букеты тюльпанов автолюбительницам городского округа в честь Международного женского дня, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В преддверии Международного женского дня начальник регистрационно-экзаменационного отдела ОГИБДД УМВД России по Подольску старший лейтенант полиции Максим Лямин совместно с председателем Общественного совета при УМВД Вячеславом Поповым и членом совета Максимом Кругловым в здании ГАИ провели акцию «Цветы для автоледи».

«Цель данного мероприятия - поздравить посетительниц и сотрудниц с наступающим Международным женским днем, а также напомнить о важности соблюдения ПДД. В рамках акции из рук общественников и полицейских автоледи получили в подарок букеты тюльпанов, пожелания прекрасного настроения, семейного благополучия, безопасных дорог», - говорится в сообщении.

В ответ женщины-коллеги поблагодарили мужчин за поддержку и создание атмосферы праздника, а автоледи пообещали соблюдать правила дорожного движения.