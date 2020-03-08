РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов поздравил жительниц Подольска с Международным женским днем и пожелал успехов и отличной спортивной формы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Дорогие женщины! Примите мои самые теплые поздравления с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем! Жительницы Подмосковья не раз доказывали свою успешность и востребованность в разных профессиях, внося огромный вклад в социально-экономическое развитие региона. Мы гордимся вашими выдающимися достижениями в различных отраслях экономики и, особенно, в социальной сфере», - говорится в тексте поздравления.

Фетисов выразил признательность дамам за уверенность в будущем, ведь именно благодаря женским заботам дети растут здоровыми и счастливыми.

Он пожелал жительницам городского округа доброго здоровья, семейного благополучия, больших профессиональных успехов, праздничного настроения и отличной спортивной формы.

Международный женский день стал официальным праздником в России в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах.