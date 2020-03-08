РИАМО - 8 мар. Тело мужчины нашли в частном доме в Перовском проезде в подмосковном Раменском, на теле обнаружили колото-резаное ранение в области груди, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Раменскому ГСУ СК России по Московской области женщина 1966 года рождения, ранее судимая», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что данное преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, заключил представитель пресс-службы.