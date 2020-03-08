РИАМО - 8 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта и пожелал им много радости, счастья и приятных сюрпризов.

«Милые женщины, сердечно поздравляю вас с 8 Марта. Вы вдохновляете нас на покорение новых вершин и благородные поступки. Спасибо за душевную щедрость и красоту, тепло и уют в нашем любимом доме – Москве», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Ранее на сайте Кремля было опубликовано поздравление президента РФ Владимира Путина. В Международный женский день глава государства пожелал россиянкам здоровья, любви и радости. Особые слова признательности президент адресовал всем женщинам, которые посвящают себя материнству.

Международный женский день стал официальным праздником в нашей стране в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах.