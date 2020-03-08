РИАМО - 8 мар. Уже на следующей неделе в Москве и Подмосковье могут зазеленеть газоны, росту травы поспособствует теплая погода с дождями, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

По его словам, в Московском регионе на предстоящей неделе ожидается до плюс 9 градусов днем и до плюс 5 градусов по ночам. Каждый день прогнозируются кратковременными дожди.

«При такой теплой и влажной погоде уже могут начать зеленеть газоны. Можно уже ожидать», - сказал собеседник агентства.

Из-за аномально теплой погоды в Московском регионе уже появились первые цветы и грибы, а также проснулись клещи и гусеницы. На месяц раньше срока пробудились ото сна медведи в Московском зоопарке, косолапого заметили и около деревни в Пушкинском округе Подмосковья.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в этом году россиян ждет «малиновое» лето - в каждом месяце температура будет превышать климатическую норму. При этом лето-2020 будет идеальным с точки зрения комфорта для людей.