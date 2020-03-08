РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов городского округа Дмитрий Машков поздравили с Международным женским днем жительниц и пожелали им любви, счастья и здоровья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Дорогие, милые наши женщины! Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем. Безграничная наша благодарность женщине-матери, посвятившей себя семье, рождению и воспитанию детей. Глубокое уважение — труду многодетных матерей. Сегодня в городском округе Подольск вас уже более 3,5 тысяч. Низкий поклон женщинам – участницам Великой Отечественной войны, труженицам тыла, вдовам фронтовиков, мамам и женам воинов-интернационалистов», - говорится в тексте поздравления.

Женщинам пожелали любви, здоровья, отличного весеннего настроения, неиссякаемой бодрости духа, удачи, исполнения самых заветных желаний и великого счастья.

«Пусть вас всегда радуют ваши родные и любимые мужчины! Оставайтесь всегда красивыми, неповторимыми, согревая нас своими улыбками и горячими любящими сердцами», - уточняется в поздравлении.