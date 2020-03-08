РИАМО - 8 мар. Возгорание произошло в частном доме в поселке Ашукино Пушкинского городского округа, пострадали несколько человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Восьмого марта в 03:21 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, поселок Ашукино, улица Пушкина, дом 25. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

В 10:25 возгорание потушили. В ликвидации пожара принимали участие 32 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС - семь человек и две единицы техники.