РИАМО - 8 мар. Президент России Владимир Путин поздравил жительниц страны с 8 Марта, он пожелал им здоровья, любви и радости.

«Дорогие женщины России! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними, сердечными чувствами», - говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Он отметил, что женщинам непостижимым образом удается все успевать: беречь домашний уют, достигать успехов в работе, учебе, а также всегда оставаться очаровательными и женственными.

По словам Путина, в представительницах прекрасного пола поражает способность беззаветно любить и глубоко сопереживать, заботиться о близких. Президент также уточнил, что данные ценности передаются из поколения в поколение.

«Особые слова признательности – всем женщинам, которые посвящают себя материнству, дарят миру новую, неповторимую жизнь. Воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь. Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд», - заключил глава государства.