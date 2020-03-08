РИАМО - 8 мар. На следующей неделе воздух в Москве и Подмосковье будет прогреваться до плюс 9 градусов, во все дни ожидаются дожди, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В основном погода будет облачной с кратковременными дождями. В середине недели вероятность дождей невысока. Но тем не менее без них не обойдется», - сказал собеседник агентства.

По его словам, температура воздуха на предстоящей неделе останется значительно выше нормы. Однако пока невозможно спрогнозировать, будут ли новые температурные рекорды.

Синоптик уточнил, что во все предстоящие семь дней воздух в Московском регионе будет прогреваться до плюс 7-9 градусов. Ночные температуры также будут положительными – до плюс 5 градусов.