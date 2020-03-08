РИАМО - 8 мар. Около 3,6 миллиона женщин зарегистрировались на портале mos.ru, с начала прошлого года самыми востребованными онлайн-услугами среди москвичек стали образовательные, медицинские и коммунальные, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сегодня мамы могут в электронном виде записывать своих детей к врачу, в детский сад, школу, кружки и секции. А благодаря электронному дневнику оценки детей в школе можно узнать в любое время и из любой точки города. Портал mos.ru также помогает женщинам заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, упрощая получение медицинских услуг», — сказал сотрудник пресс-службы городского департамента информационных технологий.

Также в женском топе услуг на mos.ru – оплата счета за жилищно-коммунальные услуги. С начала прошлого года дамы воспользовались этим сервисом более 12 миллионов раз.

Всего на официальном сайте мэра Москвы доступны более 360 электронных услуг и сервисов. Получение услуг в таком формате помогает жителям столицы значительно экономить время.

В честь Международного женского дня для москвичек приготовили подарки. Так, в павильоне Московских центральных диаметров женщинам предложат цветочный чай и подарят мимозы. На стойках «Живое общение» в метро пассажирки могут получить букеты цветов и косметические патчи для глаз. В парках дамам раздадут более 10 тысяч тюльпанов.