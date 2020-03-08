РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий пожелал дамам счастья, красоты и любви в Международный женский день, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Милые женщины! Примите самые искренние поздравления с 8 Марта - Международным женским днем! Мы всегда ждем этот теплый, весенний праздник, чтобы сказать слова любви и благодарности вам – красивым, любимым, неотразимым! Пусть вами восхищаются не только сегодня – но и каждый день! От всей души желаю вам счастья, любви, тепла!» - сказал Ружицкий.

Он пожелал представительницам прекрасного пола уважения от родных и близких, коллег и друзей, а также здоровья, молодости, красоты.

Международный женский день стал официальным праздником в России в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах.