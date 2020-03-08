РИАМО - 8 мар. Утром воскресенья воздух в Москве и Подмосковье прогрелся до 8,5 градусов тепла, что делает текущее 8 марта самым теплым за последние 70 лет, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Это 8 марта стало самым теплым за последние 70 лет. Сегодня утром уже в 05:00 было 8,5 градусов тепла. Сейчас на ВДНХ стало немного ниже - 8,2 градуса. На сегодня мы прогнозируем температуру от 8 до 10 градусов тепла», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что этот праздничный день также стал самым теплым с начала года. Но погода ожидается облачная, местами пройдут небольшие дожди.

В столице предыдущий рекорд для 8 марта был установлен в 2014 году - плюс 8,3 градуса.

Первый весенний рекорд по теплу в этом году был установлен 7 марта, тогда воздух прогрелся до плюс 11 градусов.