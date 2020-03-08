РИАМО - 8 мар. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем и пожелал им мира в семье, внимания близких и весеннего настроения.

«С 8 Марта, милые женщины! От всей души желаю вам счастья, любви и весеннего настроения. Пусть вас всегда окружают забота и внимание близких, а в домах царят мир и благополучие! С праздником!» - написал Брынцалов в соцсети «ВКонтакте».

Ранее с Международным женским днем поздравил дам губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что у женщин есть удивительное свойство – преображать мир и наполнять его яркими эмоциями. Глава Подмосковья пожелал виновницам торжества настоящего женского счастья, внимания мужчин, хорошего настроения и добра.

Международный женский день стал официальным праздником в нашей стране в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах.