РИАМО - 8 мар. Пожар произошел в квартире в Ясном проезде столицы, пожарные оперативно потушили загоревшийся диван, в результате ЧП один человек погиб, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В воскресенье в 01:02 поступило сообщение о возгорании по адресу: Москва, Ясный проезд, дом 16. На место загорания сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения.

«В одной из квартир на пятом этаже происходило загорание дивана на общей площади около 2 квадратных метров. По прибытии загорание было ликвидировано. В ходе работ по ликвидации загорания пожарные спали 10 человек (двое из которых дети) из соседних квартир», - говорится в сообщении.

Несмотря на оперативное прибытие специалистов в результате возгорания погиб один человек.