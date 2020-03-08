РИАМО - 8 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин с 8 Марта и пожелал им тепла, любви и хорошего настроения.

«О женщинах очень многое сказано, и понятно, потому что каждая из вас играет в нашей жизни огромную роль. За это мы вас ценим, любим и дорожим», - сказал губернатор в видеоролике, размещенном в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что у женщин есть удивительное свойство – преображать мир и наполнять его яркими эмоциями.

«Наверно поэтому 8 Марта - праздник, который начинался с политики и борьбы за права, сейчас является символом любви, красоты и верности, это то, с чем у каждого из нас ассоциируется женщина», - добавил губернатор.

Он пожелал прекрасному полу настоящего женского счастья, заботы и внимания мужчин, хорошего настроения, добра и счастья.

В честь праздника жительницы Московского региона могут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, «льгота» действует только в воскресенье. Также женщины и дети 8 Марта могут бесплатно посетить 12 музеев Московской области.

Кроме того, в парках Подмосковья для посетителей в честь празднования Международного женского дня подготовлены концерты, мастер-классы, различные анимационные и интерактивные программы, конкурсы для мам и детей, игры, выступления творческих коллективов и многое другое.