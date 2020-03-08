РИАМО - 8 мар. В селе Новохаритоново Раменского городского округа нашли подкалиберный снаряд времен Великой Отечественной войны, боеприпас отправлен на утилизацию, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«7 марта в 10:05 от оперативного дежурного поступило сообщение об обнаружении подкалиберного снаряда времен ВОВ (снаряд без взрывчатого вещества)», - говорится в сообщении.

Данный боеприпас был изъят силами «Мособлпожспаса» для дальнейшей утилизации.