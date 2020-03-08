РИАМО - 8 мар. В воскресенье в Подмосковье и Москве воздух может прогреться до 11 градусов тепла, также ожидается небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода, пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 9-11, по области 6-11 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет порядка 70%.

Синоптики отмечают, что содержание кислорода в воздухе понижено. Для метеозависимых людей такая погода неблагоприятна. У них могут возникнуть такие симптомы, как головные боли и боли в области сердца, упадок сил.