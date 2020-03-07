РИАМО - 7 мар. Камила Валиева завоевала золотую медаль среди фигуристок-одиночниц на чемпионате мира среди юниоров в Таллине, сообщает Газета.ru.

«Камила Валиева становится чемпионкой мира среди юниоров, а Дарья Усачева — вице-чемпионкой. Майе Хромых, к сожалению, чуть-чуть не хватило, чтобы вклиниться в первую тройку», - говорится в сообщении.

Третье место у Алисы Лью из США которая обошла Майю Хромых на 6,59 балла.

Валиева получила за короткую и произвольную программы 227,3 балла, тем самым установив мировой рекорд. Россиянку со льда зрители провожали стоя и бурными аплодисментами.