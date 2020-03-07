РИАМО - 7 мар. В Щелкове проходят финальные матчи соревнований «Мини-футбол в школу» среди команд общеобразовательных учреждений Подмосковья, в субботу определились первые победители турнира среди мальчиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«Команда лицея из Климовска заняла первое место в возрастной категории 2002-2003 года рождения. Второе место заняли футболисты МБОУ СОШ №13 имени В.А. Джанибекова из Щелкова. Бронзовые медали завоевала команда МБОУ Петрово-Дальневская СОШ (городской округ Красногорск)», - говорится в сообщении.

В возрастной категории 2004-2005 года рождения первое место заняли футболисты из Красногорска (МБОУ СОШ №12). Серебряные медали завоевали представители МБОУ Луневская СОШ из Солнечногорска. Третье место заняли ребята из МОУ Песковская СОШ (Коломенский округ).

В возрастной категории 2006-2007 года рождения места распределились следующим образом: первое место у команды МОУ СОШ имени А.С. Попова (городской округ Власиха), второе место заняла команда МБОУ Маливская школа (Коломенский округ), на третьем – ученики школы №6 (городской округ Павловский Посад).

В возрастной категории 2008-2009 года рождения первенствовали футболисты из МОУ Ново-Харитоновская школа (Раменский округ). Второе место заняли спортсмены из МОУ Лотошинская школа №1 (городской округ Лотошино). Бронзовые медали завоевали представители школы №8 из Балашихи.

Победители представят Московскую область на всероссийском финале, который начнется 22 марта.

«Победители определены, места заняты. Сейчас ребята будут отдыхать и готовиться к всероссийскому финалу, где они будут представлять Подмосковье среди других регионов России», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он уточнил, что в Международный женский день пройдут финальные встречи среди девушек.