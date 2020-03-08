РИАМО - 8 мар. В честь Международного женского дня в парках культуры и отдыха Московской области пройдут праздничные мероприятия, где гости смогут поучаствовать в мастер-классах и посмотреть концерты, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства благоустройства.

«В честь праздника в парках Подмосковья для посетителей подготовлены праздничные концерты, мастер-классы, различные анимационные и интерактивные программы, конкурсы для мам и детей, игры, выступления творческих коллективов и многое другое», - отмечается в материале.

В Балашихе в парке «Пехорка» состоится концерт «Весна», где выступят коллективы и солисты города. В Центральном городском парке имени Калинина в Королеве на арт-веранде можно будет послушать концерт «Ох, девушки!», там же состоится танцевальная программа.

В Лыткарине в парке «Мир» подготовлена танцевальная программа «Музыкальный калейдоскоп». В Центральном парке Люберец в мастерской «Яркие краски» проведут мастер-класс для детей «Открытка для мамы».

В парке «Раздолье» в Одинцове пройдет концерт, на котором выступят творческие коллективы. В Павловском Посаде пройдет анимационная программа для детей с персонажами мультфильма «Три кота».

В парке «Городок» в Рузском округе состоится концерт «А-ну-ка девушки». В Сергиево-Посадском округе подготовили мероприятие с играми и конкурсами. В Серпухове в парке «Питомник» пройдут массовые мероприятия на центральной площади.

Кроме того, учреждения культуры Подмосковья подготовили для женщин тематические концерты, представления и театрализованные экскурсии.