РИАМО - 8 мар. В честь Международного женского дня в Москве проведут множество мероприятий и акций с подарками для дам.

Так, в павильоне Московских центральных диаметров женщинам предложат цветочный чай и подарят букеты мимоз. Кроме того, все желающие смогут принять участие в интерактивных танцах. Также в павильоне будет работать профессиональный фотограф, который сделает снимки для прекрасных дам.

Праздничную акцию подготовили московский транспорт и кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице. Здесь в воскресенье гостям подарят карты «Тройка» с поздравлениями от дизайнера одежды Кирилла Караваева. Кроме того, первые 100 посетительниц получат кольцо с транспортным приложением «Тройки».

Московский метрополитен будет раздавать женщинам подарки на информационных стойках «Живое общение». Здесь пассажирки получат букеты цветов и косметические патчи для глаз.

В московских парках к Международному женскому дню оборудовали фотозоны с живыми цветами. В воскресенье посетительницам парков подарят более 10 тысяч тюльпанов.

Кроме того, около 400 праздничных мероприятий подготовили библиотеки и культурные центры Москвы.