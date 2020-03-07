РИАМО - 7 мар. На трассе А-107 в Раменском городском округе произошло ДТП, в результате аварии, по предварительной информации, погиб один человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Примерно в 19:30 сегодня на 149 километре автодороги А-107 (Раменский городской округ) произошло встречное столкновение легкового автомобиля Suzuki и маршрутного транспортного средства», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате дорожной аварии погибла водитель легкового автомобиля.

По данному факту специалисты начали проверку, обстоятельства дорожной аварии выясняются.