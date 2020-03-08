РИАМО - 8 мар. В Международный женский день 12 музеев Московской области можно бесплатно посетить представительницам прекрасного пола и детям, в учреждениях культуры пройдут концерты и театрализованные представления, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Будут открыты экспозиции заповедников Чехова «Мелихово», Пушкина, Менделеева и Блока, Чайковского, усадьба «Мураново» имени Тютчева. Бесплатный вход также предоставят Зарайский кремль, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, Московский областной музей народных художественных промыслов», - говорится в сообщении.

В праздничной акции также принимает участие Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, Военно-технический музей.

В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» можно будет бесплатно посетить все постоянные и временные экспозиции, кроме выставки «Марк Шагал: Между небом и землей» и центра «Экспонариум».

Кроме того, во всех музеях региона в честь праздника проведут тематические акции, концерты и спектакли.