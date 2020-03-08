РИАМО - 8 мар. Женщин в «леопардовых» нарядах бесплатно пустят в Московский зоопарк в воскресенье, мужчины в таких же костюмах смогут пройти за половину стоимости билета, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

Для участия в акции «8 марта в леопарде» нужно надеть яркую одежду леопардовой расцветки. Это может быть куртка, рубашка, джинсы, платок, шапка.

«Март – это начало весны, пробуждение природы и традиционная кошачья пора. Самое время вспомнить о том, насколько редки многие крупные кошки», - отметила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В праздничный день гости зоопарка могут увидеть прогулку панды, кормление азиатских львов и амурского тигра. Ближе к вечеру в зоосаде можно будет посмотреть на кормление рысей, пумы и амурского леопарда.