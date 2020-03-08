РИАМО - 8 мар. В честь Международного женского дня парковка на столичных улицах, которые входят в зону платного парковочного пространства, бесплатна в течение воскресенья и понедельника, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Планирующие свой культурный досуг горожане смогут припарковать машины неподалеку от праздничных площадок на улицах города, возле театров, музеев, концертных залов и выставочных центров», — уточнил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Власти также заверили, что бесплатная парковка не повлияет на загруженность городских дорог. При этом стоит помнить, что плоскостные парковки со шлагбаумами продолжают работать по действующему тарифу.

Кроме того, в воскресенье для женщин действует бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья. Без оплаты можно воспользоваться метро, МЦК, МЦД, наземным транспортом, а также пригородными электричками, кроме аэроэкспрессов.